Отінем бір онай аындарды лені тауып беріндерш
Разное
Отінем бір онай аындарды лені тауып беріндерш
Ответ(ы):
Гость:
Кзіді аш, оян аза, ктер басты, ткізбей араыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, араым, енді жату жарамас-ты. (М.Дулатов, «Оян, аза»)
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