От 10 т. сахара взяли 1.85 . От 100 т. сахара сколько тонны возьмут? Сорри если не правильно написала. Не смогла первести по лучше : ))
Математика
От 10 т. сахара взяли 1.85 . От 100 т. сахара сколько тонны возьмут? Сорри если не правильно написала. Не смогла первести по лучше : ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:10=10 раз во столько раз больше сто чем десять, значит и сахара взяли в 10 раз больше. 1,85*10= 18,5
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