От 2 остановок расстояние между которыми 1 километров отошли два пешехода один из ??их прошел 140 метров а другой 160 каким расстояние между пешеходами
Математика
От 2 остановок расстояние между которыми 1 километров отошли два пешехода один из ??их прошел 140 метров а другой 160 каким расстояние между пешеходами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 140+160=300м 300м между ними
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