От 2 остановок расстояние между которыми 1 километров отошли два пешехода один из ??их прошел 140 метров а другой 160 каким расстояние между пешеходами

Математика

От 2 остановок расстояние между которыми 1 километров отошли два пешехода один из ??их прошел 140 метров а другой 160 каким расстояние между пешеходами

Автор: Гость