От 2 пристаней одновременно отправились два теплохода навстречу друг другу они встретились через 6 часов Какой путь прошел каждый теплоход если скорость первого 42 километра в час Расстояние между пристанями 474 километров
Математика
От 2 пристаней одновременно отправились два теплохода навстречу друг другу они встретились через 6 часов Какой путь прошел каждый теплоход если скорость первого 42 километра в час Расстояние между пристанями 474 километров
Ответ(ы):
Гость:
42+ Х=474:6 42+ Х=79 Х =79-42 Х=37 км/ч скорость второго 42*6=252 км прошёл 1 37*6=222 км прошёл 2
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