От 2 пристаней одновременно отправились два теплохода навстречу друг другу они встретились через 6 часов Какой путь прошел каждый теплоход если скорость первого 42 километра в час Расстояние между пристанями 474 километров

Математика

От 2 пристаней одновременно отправились два теплохода навстречу друг другу они встретились через 6 часов Какой путь прошел каждый теплоход если скорость первого 42 километра в час Расстояние между пристанями 474 километров

Автор: Гость