От 2 пристаней расстояние между которыми 280 километров одновременно вышли навстречу друг другу две моторные лодки через 4 часа лодки встретились .Скорость одной лодки 33 километра в час . Найди скорость другой лодки.

Математика

От 2 пристаней расстояние между которыми 280 километров одновременно вышли навстречу друг другу две моторные лодки через 4 часа лодки встретились .Скорость одной лодки 33 километра в час . Найди скорость другой лодки.

Автор: Гость