От 2 пристаней расстояние между которыми 280 километров одновременно вышли навстречу друг другу две моторные лодки через 4 часа лодки встретились .Скорость одной лодки 33 километра в час . Найди скорость другой лодки.

Математика
От 2 пристаней расстояние между которыми 280 километров одновременно вышли навстречу друг другу две моторные лодки через 4 часа лодки встретились .Скорость одной лодки 33 километра в час . Найди скорость другой лодки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Примерно,на скорую руку) 1) 280 : 4 =70 (км) проехала каждая лодка(по идеи); 2)70 - 33 = 36(км/ч) Ответ:...
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