От 2 пристань удалённых от друг друга на 120км,одновременно в противоположных направлениях отплыли катер и лодка. Через 3часа расстояние между ними стало 270 найдите скорость долги если скорость катера равна 34км/ч ...
От 2 пристань удалённых от друг друга на 120км,одновременно в противоположных направлениях отплыли катер и лодка. Через 3часа расстояние между ними стало 270 найдите скорость долги если скорость катера равна 34км/ч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)270-120=150(км. ч.) 2)150:3=50(км.ч.) 3)50-34=16(км.ч.) Ответ: 16 километр в час