От чего зависит написание букв а/я, е/ё перед -нн- в полных страдательных причастия?? и перед -н- в кратких страдательных причастиях?
Русский язык
От чего зависит написание букв а/я, е/ё перед -нн- в полных страдательных причастия?? и перед -н- в кратких страдательных причастиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ставится если причастие образовано от сущ на ать и ять. е ставится если причастие образовано от сущ на еть и ить.
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