От данных слов образуйте существительные с суффиксом щик. когда при этом пишется ь? обозначьте орфограмму, как это мделано выше.

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От данных слов образуйте существительные с суффиксом щик. когда при этом пишется ь? обозначьте орфограмму, как это мделано выше.

Автор: Гость