От данных глаголов в ноепределенной форме образуй глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Запиши в столбик. В глаголах прошедшего времени выдели суффикс -л- бежать, брать, плести.

Русский язык

От данных глаголов в ноепределенной форме образуй глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Запиши в столбик. В глаголах прошедшего времени выдели суффикс -л- бежать, брать, плести.

Автор: Гость