От данных глаголов в ноепределенной форме образуй глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Запиши в столбик. В глаголах прошедшего времени выдели суффикс -л- бежать, брать, плести.
Русский язык
От данных глаголов в ноепределенной форме образуй глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Запиши в столбик. В глаголах прошедшего времени выдели суффикс -л- бежать, брать, плести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежит, бежал, будет бежать. берет, брал, будет брать. плетет, плел, будет плести.
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