От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить

Русский язык
От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От: отдать  отбить  отгрести  отгладить  отжать  отбросить с: сдать  сбить  сгрести  сгладить  сжать  сбросить
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