От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить

Русский язык

От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить

Автор: Гость