От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить
Русский язык
От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От: отдать отбить отгрести отгладить отжать отбросить с: сдать сбить сгрести сгладить сжать сбросить
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