От деревни до города велосипидист ехал 4 часа со скоростью 12 км/ч.Сколько времени он потратил на обратный путь по той же дороге, если увеличит скорость на 4 км/ч.

Математика
От деревни до города велосипидист ехал 4 часа со скоростью 12 км/ч.Сколько времени он потратил на обратный путь по той же дороге, если увеличит скорость на 4 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48(км) - расстояние 12+4=16(км/ч) - скорость на обратном пути 48:16=3(часа)
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