От деревни до города велосипидист ехал 4 часа со скоростью 12 км/ч.Сколько времени он потратил на обратный путь по той же дороге, если увеличит скорость на 4 км/ч.

Математика

От деревни до города велосипидист ехал 4 часа со скоростью 12 км/ч.Сколько времени он потратил на обратный путь по той же дороге, если увеличит скорость на 4 км/ч.

Автор: Гость