От деревни Никольское до города 24 км.дорога лесом составляет 5/12 пути,а остальная часть проходит полем .сколько километров дороги проходит полем

Математика

От деревни Никольское до города 24 км.дорога лесом составляет 5/12 пути,а остальная часть проходит полем .сколько километров дороги проходит полем

Автор: Гость