От деревни Никольское до города 24 км.дорога лесом составляет 5/12 пути,а остальная часть проходит полем .сколько километров дороги проходит полем
Математика
От деревни Никольское до города 24 км.дорога лесом составляет 5/12 пути,а остальная часть проходит полем .сколько километров дороги проходит полем
Ответ(ы):
Гость:
24*5/12=10км лесом 24-10=14км полем
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