От деревни Пеньки до озера Лесное 24 км. С какой скоростью надо идти, чтобы дойти до него за 6 часов? Сколько времени понадобится,если увеличить свою скорость в 2 раза?

Математика

От деревни Пеньки до озера Лесное 24 км. С какой скоростью надо идти, чтобы дойти до него за 6 часов? Сколько времени понадобится,если увеличить свою скорость в 2 раза?

Автор: Гость