От деревни Пеньки до озера Лесное 24 км. С какой скоростью надо идти, чтобы дойти до него за 6 часов? Сколько времени понадобится,если увеличить свою скорость в 2 раза?
Математика
От деревни Пеньки до озера Лесное 24 км. С какой скоростью надо идти, чтобы дойти до него за 6 часов? Сколько времени понадобится,если увеличить свою скорость в 2 раза?
Ответ(ы):
Гость:
24:6=4(км) - в 1 час 4*2=8(км./ч.) - скорость 24:8=3(ч) - за двойную скорость
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