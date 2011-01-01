От двух пристаней , находящихся на 1)расстоянии 510 км,отплыли в 7 часов на встречу друг другу катер и моторная лодка.Встреча произошла в 24 часов это го же дня.Катер шёл со скоростью 19км/ч .С какой скоростью шла лод...

От двух пристаней , находящихся на 1)расстоянии 510 км,отплыли в 7 часов на встречу друг другу катер и моторная лодка.Встреча произошла в 24 часов это го же дня.Катер шёл со скоростью 19км/ч .С какой скоростью шла лодка? 2) На каком расстоянии друг от друга находились катер и лодка через 3 ч после встречи?