От двух пристаней, находящихся на расстояние 510 км. отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка . Встреча произошла в 24 часа того же дня. Катер шёл со средней скоростью 19 км /час. С какой скорост...
От двух пристаней, находящихся на расстояние 510 км. отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка . Встреча произошла в 24 часа того же дня. Катер шёл со средней скоростью 19 км /час. С какой скоростью шла лодка? 2) На каком расстояние друг от друга находились катер и лодка за 2 часа до встречи?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 24-7=17 часов занял весь путь 2) 19*17=323 км прошел катер 3) 510-323=187 км пошла лодка 4) 187:17=11 км/ч скорость лодки 5) 17-2=15 часов 6) 19+11=30 км/ч скорость сближения 7) 30*15=450 км ответ: 11 км/ч скорость лодки, на расстоянии 450 км находились катер и лодка за 2 часа до встречи.