От двух пристаней, находящихся на расстояние 510 км. отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка . Встреча произошла в 24 часа того же дня. Катер шёл со средней скоростью 19 км /час. С какой скорост...

От двух пристаней, находящихся на расстояние 510 км. отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка . Встреча произошла в 24 часа того же дня. Катер шёл со средней скоростью 19 км /час. С какой скоростью шла лодка? 2) На каком расстояние друг от друга находились катер и лодка за 2 часа до встречи?