От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км, отплыли в 7 ч навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дн я. катер шёл со скоростью 19 км/ч. С какой скорость шла лодка?