От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км, отплыли в 7 ч навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дн я. катер шёл со скоростью 19 км/ч. С какой скорость шла лодка? ...
От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км, отплыли в 7 ч навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же дн я. катер шёл со скоростью 19 км/ч. С какой скорость шла лодка?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
24-7=17 часов плыли на встречу лодка и катер 19*17=323 км прошел катер 510-323=187 км прошла лодка 187:17=11 км/ч скорость лодки