От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка 3 произошла в 24 часа этого же корня катер шел со скоростью 90 километров в час с какой скоростью шла л...

От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка 3 произошла в 24 часа этого же корня катер шел со скоростью 90 километров в час с какой скоростью шла лодка на каком расстоянии друг от друга находились катер и лодка через 3 часа после встречи сделай по задаче чертеж и реши задачу