От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка 3 произошла в 24 часа этого же корня катер шел со скоростью 90 километров в час с какой скоростью шла л...
От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км отплыли в 7 часов навстречу друг другу катер и моторная лодка 3 произошла в 24 часа этого же корня катер шел со скоростью 90 километров в час с какой скоростью шла лодка на каком расстоянии друг от друга находились катер и лодка через 3 часа после встречи сделай по задаче чертеж и реши задачу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)24-7=17ч-время в пути. 2)510:17=30км/ч-скорость сближения. 3)30-19=11км/ч-скорость лодки. 1)17-2=15ч-за 2 часа до встречи. 2)30*15=450км-проехали вместе за 15 часов. 3)510-450=60км-было между ними за 2 часа до встречи.