От двух пристаней находящихся на расстоянии 560 км друг от друга отплыли одновременно навстречу друг другу баржа и катер через сколько часов они встре тились если скорость баржи 25 километров час а скорость катера 45 ...
От двух пристаней находящихся на расстоянии 560 км друг от друга отплыли одновременно навстречу друг другу баржа и катер через сколько часов они встре тились если скорость баржи 25 километров час а скорость катера 45 километров час
Ответ(ы):
Ответил Гость:
25+45=70 км/час скорость сближения баржи и катера 560:70=8 часов Ответ: Через 8 часов произошла встреча баржи с катером