от двух пристаней расстояние между которыми 350 км в 11 ч отправились два теплохода. Скорость первого 32 км/ч скорость второго 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся?
от двух пристаней расстояние между которыми 350 км в 11 ч отправились два теплохода. Скорость первого 32 км/ч скорость второго 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорость сближения = 32 + 38 = 70 км/час 350 / 70 = 5 час В пути они были 5 час. если отправились, в 11 час, то встретятся в 16 часов : 11 + 5 = 16 час