От двух пристаней,находящихся на расстоянии 560км км друг от друга,отплыли одновременно навстречу друг другу баржа и катер.через сколько часов онивстр етились,если скорость баржи 25км/ч,а скорость катера 45км/ч?
От двух пристаней,находящихся на расстоянии 560км км друг от друга,отплыли одновременно навстречу друг другу баржа и катер.через сколько часов онивстр етились,если скорость баржи 25км/ч,а скорость катера 45км/ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение: 560:(25+45)=8 Ответ:через 8 часов они встретятся