от двух станций расстояние между которыми 56 км отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45 км/ч, средняя скорость другого 57 км/ч. Какое расстояние будет между эт...
от двух станций расстояние между которыми 56 км отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45 км/ч, средняя скорость другого 57 км/ч. Какое расстояние будет между этими поездами через 3 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)расстояние, пройденное первым поездом за 3ч 45умножить на 3=135 км 2) расстояние, пройденное вторым поездом за 3ч 57 умножить на 3=171 км 3) расстояние между поездами через 3ч 56+135+171=362 км