от двух станций расстояние между которыми 56км отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда45км час а скорость второго 57км в час какое расстояние будет между ними через 3часа ...
от двух станций расстояние между которыми 56км отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда45км час а скорость второго 57км в час какое расстояние будет между ними через 3часа и через 10 часов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)56+45=101 км в час скорость двух поездов вместе 2)101х3=303 км буде тасстояние через 3 часа 3)101х10=1010 км будет расстояние через 10 часов