От двух останоаок растояние между которыми 1 км отошли 2 пешихода. Один прошол 140 м ?? второй 160 м какое рассстояние между ними? 1) дополни условие так чтобы чертёж к задаче был таким

Математика

От двух останоаок растояние между которыми 1 км отошли 2 пешихода. Один прошол 140 м ?? второй 160 м какое рассстояние между ними? 1) дополни условие так чтобы чертёж к задаче был таким

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