От двух пристаней однавременно навстречу друг другу отправелись два теплохода и ??стретились через 6 ч после начало движения Найдите расстояния между пристанями , если скорость одного теплохода ровна 37км/ч, а второго 45км/ч.

Математика
От двух пристаней однавременно навстречу друг другу отправелись два теплохода и ??стретились через 6 ч после начало движения Найдите расстояния между пристанями , если скорость одного теплохода ровна 37км/ч, а второго 45км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем расстояние между пристанями за х. Сумма расстояний, пройденных теплоходами равно расстоянию между теплоходами. Составим уравнение: 6ч*37км/ч+6ч*45км/ч=х 222+270=х х=492км
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