От двух пристаней однавременно навстречу друг другу отправелись два теплохода и ??стретились через 6 ч после начало движения Найдите расстояния между пристанями , если скорость одного теплохода ровна 37км/ч, а второго 45км/ч.

Математика

От двух пристаней однавременно навстречу друг другу отправелись два теплохода и ??стретились через 6 ч после начало движения Найдите расстояния между пристанями , если скорость одного теплохода ровна 37км/ч, а второго 45км/ч.

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