От двух пристаней отправились на встречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км/час. Другой теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
От двух пристаней отправились на встречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км/час. Другой теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы):
Гость:
Какова средняя скорость второго теплохода?1)4*36=144(км) проплыл первый теплоход2)144:3=48(км) проплыл второй теплоход за 4 часа3) 48:4=12(км/ч) средняя скорость второго теплохода
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