От двух пристаней отправились на встречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км/час. Другой теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

От двух пристаней отправились на встречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км/час. Другой теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость