От двух пристаней расстояние между которыми 90 км,одновременно вышли на встречу друг другу два теплохода. первый теплоход шел со скоростью 20 км/ч ,второй со скоростью 25 км/ч .через сколько часов они встретились?

Математика

От двух пристаней расстояние между которыми 90 км,одновременно вышли на встречу друг другу два теплохода. первый теплоход шел со скоростью 20 км/ч ,второй со скоростью 25 км/ч .через сколько часов они встретились?

Автор: Гость