От двух пристаней расстояние между которыми 90 км,одновременно вышли на встречу друг другу два теплохода. первый теплоход шел со скоростью 20 км/ч ,второй со скоростью 25 км/ч .через сколько часов они встретились?
Математика
От двух пристаней расстояние между которыми 90 км,одновременно вышли на встречу друг другу два теплохода. первый теплоход шел со скоростью 20 км/ч ,второй со скоростью 25 км/ч .через сколько часов они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа, т.к 20х2=40 и 25х2=50 40+50=90 Ответ:2 часа
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