От двух станций расстояние между каторыми 34 км одновременно в противоположных на??равлениях отошли два поезда Один поезд шёл 82 км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше Какое расстояние будет между поездами через 3ч
Математика
От двух станций расстояние между каторыми 34 км одновременно в противоположных на??равлениях отошли два поезда Один поезд шёл 82 км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше Какое расстояние будет между поездами через 3ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 82+8=90(км\ч)-скорость второго. 2)90+82=172(км\ч)скорость сближения 3)172:34
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