От двух станций расстояние между каторыми 34 км одновременно в противоположных на??равлениях отошли два поезда Один поезд шёл 82 км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше Какое расстояние будет между поездами через 3ч

Математика

От двух станций расстояние между каторыми 34 км одновременно в противоположных на??равлениях отошли два поезда Один поезд шёл 82 км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше Какое расстояние будет между поездами через 3ч

Автор: Гость