От двух станций , расстояние между которыми 34 км. одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда. один поезд шёл со скоростью 82 км.час , а другой - со скоростью на 8 км.час больше . какое расстояние буде между ...
Математика
От двух станций , расстояние между которыми 34 км. одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда. один поезд шёл со скоростью 82 км.час , а другой - со скоростью на 8 км.час больше . какое расстояние буде между поездами через 3 часа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82+8=90 (км/ч) скорость 2 поезда; 82+90=172 (км/ч) общая скорость; 172*3+34=550 (км) расстояние между поездами
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