От двух станций , расстояние между которыми 34 км. одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда. один поезд шёл со скоростью 82 км.час , а другой - со скоростью на 8 км.час больше . какое расстояние буде между ...

Математика

От двух станций , расстояние между которыми 34 км. одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда. один поезд шёл со скоростью 82 км.час , а другой - со скоростью на 8 км.час больше . какое расстояние буде между поездами через 3 часа .

Автор: Гость