Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
От каго слова происходит слово арефметика
От каго слова происходит слово арефметика
Ответ(ы):
Ответил Гость:
От греческого слова "arithmos"это значит "число". :)
Похожие вопросы
(cos x + 1)=cos^2 x + 1
Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений: 1)(5,94 + 3,383)-3,94 2)0,853-(0,452+0,214)
Придумай способ чтобы вычислить площадь фигуры ? Объясните как это ?
Площадь поверхности шара равна 225П м 2. Чему равен радиус?
После расторжение брака гражданка Н. стала препятствовать своему бывшему мужу в общении со своим малолетним сыном. Через год она направила в суд за...
Решить уравнение: 9(1/4)^x-2(1/2)^x=0
Task III. Make up questions: 1. Yes, they are. They are students. 2. No, I can not. I can not fly. 3. No, we do not. We do not read. 4. Yes, I am. ...
Исследовать функцию и построить график f(x)=1-5/2 x^2-x^5
Решите пожалуйста частота колебаний струны v=196 Гц. Вычислить период колебаний T.
Решите задачу Велосипедист с одинаковой скоростью в первый день проехал 65 км, во второй день 39 км. Какова скорость велосипедиста за час? Сколько ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск