От какого глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени 1 ??сть 2 слышать 3 бить 4 жевать СРОЧНООООООО!!!!!!
Русский язык
От какого глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени 1 ??сть 2 слышать 3 бить 4 жевать СРОЧНООООООО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Слышать-слышимый(суффикс_-им-_образ.страд.причастие_от_основы_наст.вр.глаголов_IIспр.).
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