От какого глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени 1 ??сть 2 слышать 3 бить 4 жевать СРОЧНООООООО!!!!!!

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От какого глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени 1 ??сть 2 слышать 3 бить 4 жевать СРОЧНООООООО!!!!!!

Автор: Гость