От какого слова и с помощью чего образованы эти слова:красноватый,перевыполняет,выход,земледелец,настенный,молодой рабочий(слово рабочий),жирь

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От какого слова и с помощью чего образованы эти слова:красноватый,перевыполняет,выход,земледелец,настенный,молодой рабочий(слово рабочий),жирь

Автор: Гость