От какого слова образовано слово ПЕРЕЖИТЫХ. Учтите, это по другому говоря РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ или СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР. Пожалуйста, помогите... очень нужно, а то мне это трудно дается... ПОМОГИТЕ МНЕ И ДРУГИМ!!!
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От какого слова образовано слово ПЕРЕЖИТЫХ. Учтите, это по другому говоря РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ или СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР. Пожалуйста, помогите... очень нужно, а то мне это трудно дается... ПОМОГИТЕ МНЕ И ДРУГИМ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова жить.........
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