От клубка шёлковой ленты на скатерть отрезали 4м80см,а на подушку 5м20см. в клубке ос??алось 5м ленты. Сколько метров шёлковой ленты было в клубке?
Математика
От клубка шёлковой ленты на скатерть отрезали 4м80см,а на подушку 5м20см. в клубке ос??алось 5м ленты. Сколько метров шёлковой ленты было в клубке?
Ответ(ы):
Гость:
480+520+500=1500см =15м было в клубке480+520+500=15м ответ на задачу
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