От клубка шёлковой ленты на скатерть отрезали 4м80см,а на подушку 5м20см. в клубке ос??алось 5м ленты. Сколько метров шёлковой ленты было в клубке?

Математика

От клубка шёлковой ленты на скатерть отрезали 4м80см,а на подушку 5м20см. в клубке ос??алось 5м ленты. Сколько метров шёлковой ленты было в клубке?

Автор: Гость