От куда происходит название пряник? Как появляется объемный рисунок на прянике? В честь какого праздника пекут жаворонков Как на руси встречали весну

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Пряник происходит от прилагательного пряный (др.-русск. пьпьрянъ), которое, в свою очередь, образованно от слова перец (др.-русск. пьпьрь), обозначавшее пряности, приправы. Для выпуклости тесто придавливали разными формами. Были и печатные пряники- то есть выпуклость выдавливали специальными формами-печатями. Народный праздник жаворонки. Празднование приходится на 22 марта, день весеннего равноденствия, Издавна считалось, что именно в день весеннего равноденствия прилетали птицы и весна вступала в свои права. С этого момента можно было приступать к разным полевым работам, так как "жаворонок начал небо пахать". На Руси всегда очень серьёзно относились к красавице Весне. Весну закликали несколько раз. Зачастую закликали Весну в первый раз когда на это указывала сама природа: таяли сугробы, с крыш текла вода.