От куска шёлковой ткани отрезали 6целых 3/5 метров , потом ещё 3целых 3/10 метров , после чего осталось 1целая 1/2 метров. Сколько всего метров шёлка было в куске ?

Математика

От куска шёлковой ткани отрезали 6целых 3/5 метров , потом ещё 3целых 3/10 метров , после чего осталось 1целая 1/2 метров. Сколько всего метров шёлка было в куске ?

Автор: Гость