От куска шёлковой ткани отрезали 6целых 3/5 метров , потом ещё 3целых 3/10 метров , после чего осталось 1целая 1/2 метров. Сколько всего метров шёлка было в куске ?
Математика
От куска шёлковой ткани отрезали 6целых 3/5 метров , потом ещё 3целых 3/10 метров , после чего осталось 1целая 1/2 метров. Сколько всего метров шёлка было в куске ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 3/5+3 3/10+1 1/2 =6 6/10 +3 3/10+1 5/10 = 10 14/10 = 11 4/10 = 11 2/5 м ткани было в куске.
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