От куска ткани покупателям отрезали 5м,а потом ещё 11 м.Сколько метров ткани было в ??уске,если в нем осталось 9м?

Математика

От куска ткани покупателям отрезали 5м,а потом ещё 11 м.Сколько метров ткани было в ??уске,если в нем осталось 9м?

Автор: Гость