От куска ткани покупателям отрезали 5м,а потом ещё 11 м.Сколько метров ткани было в ??уске,если в нем осталось 9м?
Математика
От куска ткани покупателям отрезали 5м,а потом ещё 11 м.Сколько метров ткани было в ??уске,если в нем осталось 9м?
Ответ(ы):
Гость:
9+5+11=25 - м ткани в куске
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