От мотка проволоки длиной 60 метров отрезали 2 раза по 9 целых 3/4 м , затем 3 раза по 10 ??елых 3/5 метров. Сколько метров проволоки осталось в мотке?
Математика
От мотка проволоки длиной 60 метров отрезали 2 раза по 9 целых 3/4 м , затем 3 раза по 10 ??елых 3/5 метров. Сколько метров проволоки осталось в мотке?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Геометрия
Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O известно что AC=10см,BD=6см,AB=5см определить определите периметр треугольника AOB
Русский язык
Видны сквозь туман или дождичек . Каким членом предложения являются "туман, дождичек" и какой вопрос задать от сказуемого, так или нет, я не знаю(