От мотка проволоки длиной 60 метров отрезали 2 раза по 9 целых 3/4 м , затем 3 раза по 10 ??елых 3/5 метров. Сколько метров проволоки осталось в мотке?

Математика
От мотка проволоки длиной 60 метров отрезали 2 раза по 9 целых 3/4 м , затем 3 раза по 10 ??елых 3/5 метров. Сколько метров проволоки осталось в мотке?
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