От мотка проволоки отрезали 8 м, и в нем осталось 7м, сколько......?

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От мотка проволоки отрезали 8 м, и в нем осталось 7м, сколько......?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было м в начале? 1) 7 + 8 = 15 (м) - было в начале. Ответ : 15 м.
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