от некоторые темы сочинений: "Восточно-Прусская операция – одна из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны"; "За подвигом подвиг: Герои Сове тского Союза - участники боев в Восточной Пруссии"; "Их именами на...

от некоторые темы сочинений: "Восточно-Прусская операция – одна из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны"; "За подвигом подвиг: Герои Сове тского Союза - участники боев в Восточной Пруссии"; "Их именами названы: память о героях Восточно-Прусской операции 1945 года в названиях городов и улиц"; "Защита Родины есть защита и своего достоинства"; "Бой красен мужеством, а приятель дружеством"; "Сколько Гитлер не воюй, победа будет русская!" Сочинение.