От одной коровы надоили в день 17 л молока ,а от другой на 3 л меньше.Сколько литров молока надоили от этих двух коров.

Математика

От одной коровы надоили в день 17 л молока ,а от другой на 3 л меньше.Сколько литров молока надоили от этих двух коров.

Автор: Гость