От одной коровы надоили в день 17 л молока ,а от другой на 3 л меньше.Сколько литров молока надоили от этих двух коров.

Математика
От одной коровы надоили в день 17 л молока ,а от другой на 3 л меньше.Сколько литров молока надоили от этих двух коров.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17+(17-3)=17+14=31(л)-от двух коров
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