От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/мин.На каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 минуты???помогите п ж))))

Математика

От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/мин.На каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 минуты???помогите п ж))))

Автор: Гость