От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/мин.На каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 минуты???помогите п ж))))
Математика
От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/мин.На каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 минуты???помогите п ж))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250 +200 = 450 м/мин скорость удаления лодок друг от друга 2) 4* 450 = 1800 м будет расстояние между лодками через 4 мин
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