От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катер??. Через 2 часа расстояние между ними стало 114 км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28 км/ч?

Математика

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катер??. Через 2 часа расстояние между ними стало 114 км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28 км/ч?

Автор: Гость