От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катер??. Через 2 часа расстояние между ними стало 114 км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28 км/ч?
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катер??. Через 2 часа расстояние между ними стало 114 км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*2=56 114-56=58 58:2=29 (км/ч)
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