от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.Через 2 ч пути расстояние между ними было 120 км.С какой средне йскоростью плыл теплоход , если его скорость была в 2 раза меньше ...
от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.Через 2 ч пути расстояние между ними было 120 км.С какой средне йскоростью плыл теплоход , если его скорость была в 2 раза меньше , чем скорость катера
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть Х - скорость теплохода, тогда скорость катера равна 2Х. (2Х+Х)*2=120 4Х+2Х=120 6Х=120 Х=120/6 Х=20 км/ч - скорость теплохода 20*2=40 км/ч - скорость катера