От остановки одновременно отходят трамвай и троллейбус. Ускорени троллейбуса в два раза больше чем трамвая. Сравнить пути пройденные троллейбусом и трамваем за одно и тоже время, и приобретенные  ими скорости.

Физика
От остановки одновременно отходят трамвай и троллейбус. Ускорени троллейбуса в два раза больше чем трамвая. Сравнить пути пройденные троллейбусом и трамваем за одно и тоже время, и приобретенные  ими скорости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - ускорение трамвая, тогда 2а - ускорение троллейбуса. Тогда выражения для равноускоренного движения для трамвая: [latex]v_{1}=at,\ \ \ \ \ S_{1}=\frac{at^2}{2}.[/latex] Для троллейбуса: [latex]v_{2}=2at,\ \ \ \ \ S_{2}=\frac{2at^2}{2}=at^2.[/latex] Составим отношения путей и скоростей: [latex]\frac{S_{2}}{S_{1}}\ =\ 2,\ \ \ \ \ \frac{v_{2}}{v_{1}}=2.[/latex] И путь, и скорость у троллейбуса - в 2 раза больше.
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