От остановки одновременно отходят трамвай и троллейбус. Ускорени троллейбуса в два раза больше чем трамвая. Сравнить пути пройденные троллейбусом и трамваем за одно и тоже время, и приобретенные ими скорости.

Физика

От остановки одновременно отходят трамвай и троллейбус. Ускорени троллейбуса в два раза больше чем трамвая. Сравнить пути пройденные троллейбусом и трамваем за одно и тоже время, и приобретенные ими скорости.

Автор: Гость