От остановки выехали в противоположных направлениях 2 велосипедиста. один велоси??едист ехал со скоростью 12км/ч, скорость другого 14км/ч. через какое время расстояние между ними будет 78км?

Математика
От остановки выехали в противоположных направлениях 2 велосипедиста. один велоси??едист ехал со скоростью 12км/ч, скорость другого 14км/ч. через какое время расстояние между ними будет 78км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+14=26км/ч скорость с которой они удаляются друг от друга. 78:26=3ч Через 3 часа
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