От остановки выехали в противоположных направлениях 2 велосипедиста. один велоси??едист ехал со скоростью 12км/ч, скорость другого 14км/ч. через какое время расстояние между ними будет 78км?

Математика

От остановки выехали в противоположных направлениях 2 велосипедиста. один велоси??едист ехал со скоростью 12км/ч, скорость другого 14км/ч. через какое время расстояние между ними будет 78км?

Автор: Гость