От пальмы одновременно в противоположных направлениях побежали два жирафа со скоростью 12м/с и 13м/с. Какой путь пробежал каждый жираф, если между ними стало 350 м?
Математика
От пальмы одновременно в противоположных направлениях побежали два жирафа со скоростью 12м/с и 13м/с. Какой путь пробежал каждый жираф, если между ними стало 350 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60(м) пробежал 1 жираф 2)135-60=75(м) пробежал 2 жираф 3)75/5=25(м) пробежали 2жирафа
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