От пальмы одновременно в противоположных направлениях побежали два жирафа со скоростью 12м/с и 13м/с. Какой путь пробежал каждый жираф, если между ними стало 350 м?

Математика

От пальмы одновременно в противоположных направлениях побежали два жирафа со скоростью 12м/с и 13м/с. Какой путь пробежал каждый жираф, если между ними стало 350 м?

Автор: Гость