От полотенца квадратной формы отрезали 1/4 часть.Чему равна эта часть если полотен??е 12×12? (12 см со всех сторон)

Математика

От полотенца квадратной формы отрезали 1/4 часть.Чему равна эта часть если полотен??е 12×12? (12 см со всех сторон)

Автор: Гость