От полотенца квадратной формы отрезали 1/4 часть.Чему равна эта часть если полотен??е 12×12? (12 см со всех сторон)
Математика
От полотенца квадратной формы отрезали 1/4 часть.Чему равна эта часть если полотен??е 12×12? (12 см со всех сторон)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезанная часть равна 12*12:4=36 см:2. оставшаяся-144-36=108 см:2
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