От причала вниз по реке отправили плот, который двигался со скоростью 4 км/ч. Через 3 ч вслед за ним вышла лодка. Её собственная скорость 9 км/ч. На каком расстоянии от причала лодка догонит плот? ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! ПОДРОБНО!

Гость: Гость:

1) 4*3=12 км - прошел плот до момента, когда вышла лодка. 2) 9+4=13 км/ч - скорость лодки по течению (у плота нет собственной скорости, он движется со скоростью течения реки; а скорость лодки по течению будет равна собственная скорость лодки + скорость течения реки). 3) 13-4=9 км/ч - скорость сближения лодки и плота. 4) 12:9=1 целая 1/3 ч - через такое время лодка догонит плот. 5) 13 * 1 целая 1/3 = 13 * (4/3) = 52/3 = 17 целых 1/3 км - на таком расстоянии от причала лодка догонит плот.