От пристани А до пристани К -30 км.Расстояние между прстанями B и C 7 км 650 м , а между А и В вдвое больше. чему равно расстояние между пристанями К и С

Разное

От пристани А до пристани К -30 км.Расстояние между прстанями B и C 7 км 650 м , а между А и В вдвое больше. чему равно расстояние между пристанями К и С

Автор: Гость