От пристани А до пристани К -30 км.Расстояние между прстанями B и C 7 км 650 м , а между А и В вдвое больше. чему равно расстояние между пристанями К и С

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От пристани А до пристани К -30 км.Расстояние между прстанями B и C 7 км 650 м , а между А и В вдвое больше. чему равно расстояние между пристанями К и С
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7км 650м*2=15км 200м-расстояние вежду а и в 30км+15км 200м+7км 650м=53км 850м-расстояние между к и с
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