От пристани А до пристани В лодка плыла по течению реки 3,5 ч. На обратный путь она ??атратила 5 ч 15 мин.Какое расстояние преодолела лодка за все время движения,если скорость течения реки 2 км/ч?

Алгебра
От пристани А до пристани В лодка плыла по течению реки 3,5 ч. На обратный путь она ??атратила 5 ч 15 мин.Какое расстояние преодолела лодка за все время движения,если скорость течения реки 2 км/ч?
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Пук пук пук пук пук пук пук пук пук пук пук
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