От пристани А до пристани В лодка плыла по течению реки 3,5 ч. На обратный путь она ??атратила 5 ч 15 мин.Какое расстояние преодолела лодка за все время движения,если скорость течения реки 2 км/ч?

Алгебра

От пристани А до пристани В лодка плыла по течению реки 3,5 ч. На обратный путь она ??атратила 5 ч 15 мин.Какое расстояние преодолела лодка за все время движения,если скорость течения реки 2 км/ч?

Автор: Гость